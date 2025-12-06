Прокуратура ХМАО взялась за холод в автобусах Сургута

По жалобам сургутян прокуратура проводит проверку Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) в соцсетях участились жалобы горожан на низкую температуру в общественном транспорте. Прокуратура региона заинтересовалась проблемой, организована проверка.

«Прокуратура города Сургута организовала проверку после публикаций в социальных сетях о жалобах горожан на отсутствие отопления в общественном транспорте. Результаты проверки поставлены прокуратурой округа на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.