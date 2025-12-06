Логотип РИА URA.RU
Прокуратура ХМАО взялась за холод в автобусах Сургута

В Сургуте пассажиры жалуются на холод в автобусах
06 декабря 2025 в 15:27
По жалобам сургутян прокуратура проводит проверку

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) в соцсетях участились жалобы горожан на низкую температуру в общественном транспорте. Прокуратура региона заинтересовалась проблемой, организована проверка.

«Прокуратура города Сургута организовала проверку после публикаций в социальных сетях о жалобах горожан на отсутствие отопления в общественном транспорте. Результаты проверки поставлены прокуратурой округа на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

К проверке будут привлечены контролирующие органы. В случае выявлений нарушений и подтверждения жалоб из соцсетей, будут приняты меры прокурорского реагирования.

