Прокуратура ХМАО взялась за холод в автобусах Сургута
По жалобам сургутян прокуратура проводит проверку
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) в соцсетях участились жалобы горожан на низкую температуру в общественном транспорте. Прокуратура региона заинтересовалась проблемой, организована проверка.
«Прокуратура города Сургута организовала проверку после публикаций в социальных сетях о жалобах горожан на отсутствие отопления в общественном транспорте. Результаты проверки поставлены прокуратурой округа на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
К проверке будут привлечены контролирующие органы. В случае выявлений нарушений и подтверждения жалоб из соцсетей, будут приняты меры прокурорского реагирования.
