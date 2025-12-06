В ХМАО врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 19 магнитов. Фото
После операции ребенок 6 дней лежал в реанимации
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) мальчик в возрасте 2 года и 7 месяцев поступил в больницу с жалобами на сильную боль в животе и высокую температуру. Как оказалось, пару дней назад он играл с магнитным конструктором. Медики удалили из его кишечника 19 деталей.
Ребенок проглотил детали консруктора во время игры
«В Центр охраны материнства и детства поступил мальчик 2 года 7 месяцев с высокой температурой и сильными болями в животе. Выяснилось, что за несколько дней до этого он играл с магнитным конструктором и проглотил сразу несколько деталей. Во время экстренной операции в толстой кишке обнаружили 19 магнитов и двойную перфорацию», — поделился глава депздрава ХМАО Роман Паськов в telegram-канале.
После операции ребенок еще шесть дней провел в реанимации. В настоящее время он продолжает лечение в больнице и идет на поправку.
