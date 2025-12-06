Замгенпрокурора России дал поручения после жалоб жителей и бизнеса в ХМАО

Зайцев работал в ХМАО 5 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО 5 декабря замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев провел личный прием граждан и предпринимателей. Все обращения были приняты в работу, а прокуроры муниципалитетов получили указания.

«Вчера, 5 декабря, в завершении программы пребывания в Югре заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев провел личный прием жителей и предпринимателей региона. По всем поступившим заявлениям в режиме реального времени присутствующим на мероприятии прокурорам, представителям органов власти даны конкретные поручения, исполнение которых контролируется», — сообщается в telegram-канале Управления генпрокуратуры по УрФО.