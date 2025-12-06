Замгенпрокурора России дал поручения после жалоб жителей и бизнеса в ХМАО
Зайцев работал в ХМАО 5 декабря
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В ХМАО 5 декабря замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев провел личный прием граждан и предпринимателей. Все обращения были приняты в работу, а прокуроры муниципалитетов получили указания.
«Вчера, 5 декабря, в завершении программы пребывания в Югре заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев провел личный прием жителей и предпринимателей региона. По всем поступившим заявлениям в режиме реального времени присутствующим на мероприятии прокурорам, представителям органов власти даны конкретные поручения, исполнение которых контролируется», — сообщается в telegram-канале Управления генпрокуратуры по УрФО.
Так застройщик из Сургута попросил проверить администрацию. Предпринимателя не устроили результаты публичных слушаний по планировке территории. Ряд вопросов жителей касался начислений и выплат, в том числе участникам СВО и их семьям.
