Космонавт Рыжиков назвал открытие филиала наццентра в Югре значимым событием Фото: spacePD/pickupimage

Космонавт из Нижневартовск (ХМАО) Сергей Рыжиков с борта Международной космической станции (МКС) поддержал открытие филиала Национального центра «Россия» в округе. Соответствующее обращение он записал на видео.

«Дорогие земляки! Обращаюсь к вам с борта Международной космической станции. Возможность принять участие в таком значимом событии, как открытие филиала Национального центра „Россия“ в ХМАО наполнено для меня особенным смыслом, ведь мое детство прошло в городе Нижневартовск», — поделился космонавт. Его обращение опубликовано в telegram-канале югорского филиала наццентра.

Рыжиков подчеркнул, что теперь любой желающий может оценить просторы Сибири, изучить историю округа и его вклад в развитие страны. Космонавт от всего сердца пожелал филиалу Национального центра в Югре доброго пути.