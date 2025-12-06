Логотип РИА URA.RU
Космонавт из ХМАО с борта МКС поддержал открытие наццентра «Россия» в Югре. Видео

06 декабря 2025 в 17:23
Космонавт Рыжиков назвал открытие филиала наццентра в Югре значимым событием

Фото: spacePD/pickupimage

Космонавт из Нижневартовск (ХМАО) Сергей Рыжиков с борта Международной космической станции (МКС) поддержал открытие филиала Национального центра «Россия» в округе. Соответствующее обращение он записал на видео.

«Дорогие земляки! Обращаюсь к вам с борта Международной космической станции. Возможность принять участие в таком значимом событии, как открытие филиала Национального центра „Россия“ в ХМАО наполнено для меня особенным смыслом, ведь мое детство прошло в городе Нижневартовск», — поделился космонавт. Его обращение опубликовано в telegram-канале югорского филиала наццентра.

Рыжиков подчеркнул, что теперь любой желающий может оценить просторы Сибири, изучить историю округа и его вклад в развитие страны. Космонавт от всего сердца пожелал филиалу Национального центра в Югре доброго пути.

