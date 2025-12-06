Космонавт из ХМАО с борта МКС поддержал открытие наццентра «Россия» в Югре. Видео
Космонавт Рыжиков назвал открытие филиала наццентра в Югре значимым событием
Фото: spacePD/pickupimage
Космонавт из Нижневартовск (ХМАО) Сергей Рыжиков с борта Международной космической станции (МКС) поддержал открытие филиала Национального центра «Россия» в округе. Соответствующее обращение он записал на видео.
«Дорогие земляки! Обращаюсь к вам с борта Международной космической станции. Возможность принять участие в таком значимом событии, как открытие филиала Национального центра „Россия“ в ХМАО наполнено для меня особенным смыслом, ведь мое детство прошло в городе Нижневартовск», — поделился космонавт. Его обращение опубликовано в telegram-канале югорского филиала наццентра.
Рыжиков подчеркнул, что теперь любой желающий может оценить просторы Сибири, изучить историю округа и его вклад в развитие страны. Космонавт от всего сердца пожелал филиалу Национального центра в Югре доброго пути.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!