Задержанную ФСБ экс-начальницу управления культуры Челябинска отправили в СИЗО

Егорова была задержана сотрудниками ФСБ через неделю после того, как она ушла в отставку. Ей вменяется ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Материалы дела связаны с уголовным делом экс-директора парка Гагарина в Челябинске Жазита Нургазинова. Нургазинов в свою очередь обвиняется в махинациях на поставку аттракционов. Речь идет о периоде при прежнем руководстве Челябинском. Нургазинов был задержан сотрудниками ФСБ 10 октября, когда еще руководил парком. Находясь в СИЗО, он заключил сделку со следствием.

По данным URA.RU Нургазинов заявил, что действовал по указаниям Егоровой. Между ними состоялась очная ставка. 27 ноября Халикова уволилась. 4 декабря Нургазинова отпустили под домашний арест, а 5 декабря силовики пришли за Егоровой. Как сообщают источники, при обыске у нее нашли недействительный паспорт на фамилию Халикова. Более трех лет она замужем за заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александром Егоровым, но фамилию мужа взяла только 3 декабря этого года, получив новый паспорт. Наличие старого паспорта, а также данные о том, что бывшая чиновница собирается покинуть регион стали основанием для взятия ее под стражу. У нее есть 14-летний сын и двухлетняя дочь от брака с Егоровым.