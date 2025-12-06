Литва аннулировала ВНЖ 145 россиянам из-за «частых поездок на родину»

ВНЖ аннулировали у тех россиян, кто в течение трех месяцев больше раза посещал РФ или Белоруссию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Литовский департамент миграции лишил временного вида на жительство (ВНЖ) 145 граждан России из ‑за слишком «частых поездок на родину». Об этом сообщило само ведомство.

«По данным на 5 декабря, в связи с процедурой, предусмотренной Законом об ограничительных мерах, аннулированы разрешения на временное проживание 145 граждан России в Литве», — сообщил BNS представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас. Его слова передает литовское издание Kauno diena. Сообщается, что такое решение принято якобы из-за частых поездок россиян в РФ или Белоруссию.

В соответствии с законодательством Литвы, ВНЖ автоматически аннулируется у тех лиц, которые в течение трехмесячного периода совершили более одной поездки в два указанных государства. Данный порядок в отношении физических лиц был введен в стране в 2023 году и с тех пор несколько раз продлевался. Последнее продление, сопровождавшееся расширением перечня мер, состоялось в апреле 2025 года. Установленный режим будет действовать до мая 2026 года.

