Переговорщик по Украине назвал «суицидом европейских цивилизаций» одно решение ЕС

Европейский союз, отказываясь от гарантий неприкосновенности частных и государственных активов, фактически подрывает основы собственной финансовой системы и рискует довести до конца «самоубийство европейской цивилизации». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Британское издание Financial Times ранее сообщало, что потенциальное изъятие замороженных российских активов в странах Евросоюза способно негативно повлиять на статус евро как одной из ключевых мировых резервных валют. Дмитриев дал комментарий по поводу данной публикации.

«ЕС теперь хотят завершить самоубийство европейской цивилизации, уничтожив права собственности — основу финансовой системы — и взорвав собственную валюту. Впечатляет», — написал Дмитриев. Его сообщение опубликовано в соцсети X.

Еврокомиссия добивается согласия государств — членов Европейского союза на задействование замороженных российских активов для финансирования поддержки Украины. Рассматривается вариант предоставления Киеву кредита в размере от 185 млрд до 210 млрд евро, подлежащего условному возврату после завершения конфликта и при условии компенсации Москвой материального ущерба, причиненного республике.