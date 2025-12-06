Мошенники отправляют сообщения с «совместными фото» для кражи данных телефона
Мошенники отправляют сообщения с ссылками на фото и получают доступ к телефону
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Мошенники в России начали рассылать гражданам массовые сообщения от лица их знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя» и вложенной ссылкой, якобы ведущей на совместный снимок. Об этом предупредила глава отдела аналитики данных департамента Fraud Protection компании F6 Александра Радченко. По информации экспертов, переход по такой ссылке приводит к установке на смартфон жертвы вредоносного файла и последующему взлому устройства.
Через фишинговую ссылку злоумышленники получают техническую возможность управлять телефоном пользователя и совершать операции от его имени. «Этот функционал позволяет злоумышленникам похищать деньги с банковских счетов пользователя, атаковать сервисы государственных услуг и маркетплейсы», — рассказала Радченко. Сообщение приводит РИА Новости. По ее словам, рассылка замаскирована под личное сообщение, чтобы вызвать доверие и побудить человека открыть ссылку.
После установки вредоносного файла преступник получает расширенный доступ к смартфону жертвы. По данным F6, программа способна перехватывать и отправлять SMS, собирать с устройства информацию о финансовых операциях и использовать ее для последующих атак на банковские приложения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.