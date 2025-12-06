Мошенники отправляют сообщения с «совместными фото» для кражи данных телефона

Мошенники отправляют сообщения с ссылками на фото и получают доступ к телефону Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мошенники в России начали рассылать гражданам массовые сообщения от лица их знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя» и вложенной ссылкой, якобы ведущей на совместный снимок. Об этом предупредила глава отдела аналитики данных департамента Fraud Protection компании F6 Александра Радченко. По информации экспертов, переход по такой ссылке приводит к установке на смартфон жертвы вредоносного файла и последующему взлому устройства.

Через фишинговую ссылку злоумышленники получают техническую возможность управлять телефоном пользователя и совершать операции от его имени. «Этот функционал позволяет злоумышленникам похищать деньги с банковских счетов пользователя, атаковать сервисы государственных услуг и маркетплейсы», — рассказала Радченко. Сообщение приводит РИА Новости. По ее словам, рассылка замаскирована под личное сообщение, чтобы вызвать доверие и побудить человека открыть ссылку.