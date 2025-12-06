Логотип РИА URA.RU
Зеленский отреагировал на российские удары возмездия по Украине

06 декабря 2025 в 17:31
Владимир Зеленский заявил, что были атакованы энергообъекты Украины

Фото: Официальный сайт президента Украины

Российские войска атаковали украинские объекты энергетики. На ответные удары возмездия ВС РФ отреагировал Владимир Зеленский. 

«Были удары по предприятия Киевской области. <...> Главные цели этих ударов снова энергетика», — написал президент Украины. По его словам, удары пришлись по объектам в Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Запорожской, Львовской и Николаевской областях. 

Российские военные нанесли сегодня массированный ответный удар по энергетическим и военным объектам Украины. Это стало ответом на удары ВСУ по российским регионам в ночь на 6 декабря. Тогда силы ПВО и РЭБ над несколькими регионами РФ уничтожили больше сотни. Больше всего целей зафиксировали в Рязанской области, где обломки БПЛА упали в городе Рязани и вызвали возгорания.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

