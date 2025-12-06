Адвокат раскрыл URA.RU, как можно защититься от «эффекта Долиной»

Статье 179 ГК РФ может гарантировать покупателям квартиры, что продавец через суд не вернет ее себе обратно, обратил внимание адвокат Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Обещание певицы Ларисы Долиной, которая пообещала в будущем вернуть деньги Полине Лурье, оставшейся без денег и без квартиры после заключения сделки о купле-продажи, никак не повлияет на общую тенденцию с участившимися случаями обмана россиян при покупке невидимости. На это в беседе с URA.RU указал адвокат, член адвокатской палаты Москвы Константин Кудряшов.

При этом он предложил свой способ, как можно урегулировать подобные случаи, не нарушая российское законодательство — апеллировать к статье 179 ГК РФ. Согласно ей, сделку о купле продаже нужно признавать недействительной только в том случае, если покупатель заранее знал, что на продавца оказывают давление третьи лица, а именно — мошенники.

«Обещание [Долиной] вернуть деньги никак не влияет на сложившуюся ситуацию и правовую оценку ситуации Верховным судом. Исправить судебную практику может Верховный суд России. <...> Нахожу правильным и справедливым применение другой нормы, статьи 179 Гражданского кодекса, согласно которой сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом (телефонными мошенниками), может быть признана недействительной при условии, что другая сторона (покупатель квартиры) знала об обмане», — поделился мнением в беседе с корреспондентом URA.RU Кудряшов.

Продолжение после рекламы

Если таких данных нет, по его мнению, договор купли-продажи должен сохраняться в силе, что одновременно защищает добросовестных покупателей. Адвокат также отметил, что идеи о введении «периода охлаждения» для сделок с жильем проблему не решат, поскольку сама возможность оспорить договор в суде останется и будет использоваться по тому же сценарию.

Кудряшов в целом подчеркнул, что суды совершают ошибку, ориентируясь на статью 178 Гражданского кодекса, согласно которой сделка под заблуждением признается недействительной. И это, наоборот, играет на руку мошенникам, так как по итогу страдает только покупатель квартиры, а мошенники остаются безнаказанными.

Поводом к дискуссии об изменении практики сделок с жильем стала «схема Долиной» — резонансное дело, в котором певица Лариса Долина через суд вернула себе проданную под влиянием мошенников квартиру, а покупатель Полина Лурье осталась без денег и недвижимости. На фоне подобных историй в Госдуме обсуждают меры защиты добросовестных покупателей, включая возврат права собственности только после полного возврата денег, «безопасные счета», обязательное нотариальное удостоверение и страхование сделок.