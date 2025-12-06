Кадыров отреагировал на удары возмездия ВС РФ по объектам Украины

Кадыров назвал «исчерпывающим ответом» удары ВС РФ по объектам на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответные удары ВС РФ по объектам на территории Украины стали исчерпывающим ответом на атаку беспилотников по Грозному. Об этом он сообщил в соцсетях.

Ранее Кадыров сообщал, что удар ВСУ по Грозному 5 декабря получит ответ в виде точечных атак по военным объектам на территории Украины. Он охарактеризовал обстрел высотных жилых домов в центре Грозного как бессмысленный и трусливый. В своем обращении Кадыров также подчеркнул, что атака на многоэтажные здания в чеченской столице не преследовала тактических целей. По его словам, попытки запугать жителей республики безуспешны. Глава Чечни также пообещал восстановить поврежденный дом.

«Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева», — написал Кадыров. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

