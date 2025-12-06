Логотип РИА URA.RU
Кадыров отреагировал на удары возмездия ВС РФ по объектам Украины

Кадыров предупредил Украину, что удары возмездия ВС РФ будут не последними
06 декабря 2025 в 18:09
Кадыров назвал «исчерпывающим ответом» удары ВС РФ по объектам на Украине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответные удары ВС РФ по объектам на территории Украины стали исчерпывающим ответом на атаку беспилотников по Грозному. Об этом он сообщил в соцсетях.

Ранее Кадыров сообщал, что удар ВСУ по Грозному 5 декабря получит ответ в виде точечных атак по военным объектам на территории Украины. Он охарактеризовал обстрел высотных жилых домов в центре Грозного как бессмысленный и трусливый. В своем обращении Кадыров также подчеркнул, что атака на многоэтажные здания в чеченской столице не преследовала тактических целей. По его словам, попытки запугать жителей республики безуспешны. Глава Чечни также пообещал восстановить поврежденный дом.

«Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева», — написал Кадыров. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

Он также отметил, что несмотря на то, что на Украине с заметной неохотой вынуждены признавать масштаб ущерба, нанесенного объектам военно-промышленной инфраструктуры, а местные средства массовой информации характеризуют прошедшую ночь как «адскую», следует отметить, что произошедшее не исчерпывает всех последствий для ВСУ. Глава Чечни подчеркнул, что «продолжение следует».

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

