Кадыров отреагировал на удары возмездия ВС РФ по объектам Украины
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответные удары ВС РФ по объектам на территории Украины стали исчерпывающим ответом на атаку беспилотников по Грозному. Об этом он сообщил в соцсетях.
Ранее Кадыров сообщал, что удар ВСУ по Грозному 5 декабря получит ответ в виде точечных атак по военным объектам на территории Украины. Он охарактеризовал обстрел высотных жилых домов в центре Грозного как бессмысленный и трусливый. В своем обращении Кадыров также подчеркнул, что атака на многоэтажные здания в чеченской столице не преследовала тактических целей. По его словам, попытки запугать жителей республики безуспешны. Глава Чечни также пообещал восстановить поврежденный дом.
«Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева», — написал Кадыров. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.
Он также отметил, что несмотря на то, что на Украине с заметной неохотой вынуждены признавать масштаб ущерба, нанесенного объектам военно-промышленной инфраструктуры, а местные средства массовой информации характеризуют прошедшую ночь как «адскую», следует отметить, что произошедшее не исчерпывает всех последствий для ВСУ. Глава Чечни подчеркнул, что «продолжение следует».
