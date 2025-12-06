Дмитрий Пучков объяснил неспособность Трампа быстро закончить украинский конфликт

По мнению Пучкова, даже внутри собственной партии Трампа поддерживают далеко не все Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главе Белого дома Дональду Трампу, по мнению российского журналиста, продюсера и блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина), не хватило политической поддержки и надежных единомышленников для быстрого завершения украинского конфликта. Об этом Пучков заявил в беседе с RT, фрагменты которой распространил телеканал.

«Он бизнесмен, а в аппаратных играх он вообще ничего не понимает. То, что ты президент, — это прекрасно. А кто тебя внутри администрации поддерживает? Если ты один залез наверх, у тебя команда должна быть», — выразил мнение Гоблин в беседе с корреспондентом RT.

Пучков отметил, что особенно наглядно данная проблема проявилась на фоне украинского кризиса. По его словам, Трамп не расставил на все ключевые посты лояльных ему людей, вследствие чего его решения фактически саботируются, а затянувшееся урегулирование ситуации активно используется политическими оппонентами как повод для критики. В завершение он констатировал, что президенту США не удается в полной мере реализовать свою политику ни по одному из направлений.

