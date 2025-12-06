Внутренний раскол ЕС ослабляет Европу в конфликте на Украине, говорится в публикации телеканала Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Эффективность ответных действий Европы в «решающий момент» конфликта на Украине снижается из ‑за внутренних споров и разногласий у европейских государств. Об этом в интервью телеканалу NBC News сообщил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

«Лидеры континента испытывают „настоящий страх и недоверие к Соединенным Штатам. <...> Внутренний раскол в Европе „в конечном итоге демонстрирует слабость“ блока“, — сказал Ильвес в интервью NBC News, выразив при этом опасения того, что может произойти, „если мы не начнем действовать сообща“, особенно в момент, когда украинский конфликт достиг „критического момента“.

Также в материале телеканала говорится, что глава Белого дома Дональд Трамп уже вывел Европу за рамки проходящих на этой неделе переговоров, в которых участвовали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и президент России Владимир Путин. Оставшись без участия в данном формате, Евросоюз пытается разработать собственный вариант инициативы, а именно задействовать замороженные российские активы для финансирования военных нужд Украины. Вместе с тем даже этот подход наталкивается на сопротивление со стороны Бельгии, высказывающей опасения по поводу возможных ответных шагов Москвы.

Ранее Путин провел в Кремле переговоры с Уиткоффом и Кушнером. В ходе встречи американская сторона представила мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Подготовленный документ включает 27 пунктов, сгруппированных США в четыре блока для последовательного обсуждения. Ранее президент РФ заявлял, что предложенный американский план в целом может рассматриваться как возможная основа для окончательного урегулирования конфликта.