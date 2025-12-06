В Сочи произошло землетрясение
06 декабря 2025 в 18:10
В районе Сочи зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3. Сейсмическая активность отмечена в Лазаревском районе курорта, о чем сообщили сейсмологические службы. Местные жители почувствовали подземные толчки. Об этом сообщают местные СМИ.
