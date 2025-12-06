Логотип РИА URA.RU
Общество

Ведущий федерального телеканала рассказал курганцам о вреде оккультизма

Диакон Галиев: 65% шизофреников увлекались оккультизмом
06 декабря 2025 в 18:16
В Кургане прочитали лекцию против эзотерики

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане ведущий телеканала «Спас» диакон Сергий Галиев провел открытую лекцию о вреде эзотерики и оккультизма. Об этом рассказали в Курганской епархии РПЦ.

«Выяснилось, что около 65% людей больных шизофренией, так или иначе были вовлечены в оккультные практики. Всех эзотериков можно разделить на три основные группы: мошенники, шарлатаны (те, кто сам верит в свои особые способности и гордится этим), и те, кто осознанно идет на контакт с сатаной», — сообщил Галиев в лекции. Его слова опубликованы в паблике епархии в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Галиев был потрясен уровнем проработки демографической программы в Кургане. Он добавил, что в основе решения проблемы должны быть духовные ценности.

