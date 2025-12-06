Ведущий федерального телеканала рассказал курганцам о вреде оккультизма

«Выяснилось, что около 65% людей больных шизофренией, так или иначе были вовлечены в оккультные практики. Всех эзотериков можно разделить на три основные группы: мошенники, шарлатаны (те, кто сам верит в свои особые способности и гордится этим), и те, кто осознанно идет на контакт с сатаной», — сообщил Галиев в лекции. Его слова опубликованы в паблике епархии в соцсети «ВКонтакте».