Ведущий федерального телеканала рассказал курганцам о вреде оккультизма
В Кургане прочитали лекцию против эзотерики
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане ведущий телеканала «Спас» диакон Сергий Галиев провел открытую лекцию о вреде эзотерики и оккультизма. Об этом рассказали в Курганской епархии РПЦ.
«Выяснилось, что около 65% людей больных шизофренией, так или иначе были вовлечены в оккультные практики. Всех эзотериков можно разделить на три основные группы: мошенники, шарлатаны (те, кто сам верит в свои особые способности и гордится этим), и те, кто осознанно идет на контакт с сатаной», — сообщил Галиев в лекции. Его слова опубликованы в паблике епархии в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что Галиев был потрясен уровнем проработки демографической программы в Кургане. Он добавил, что в основе решения проблемы должны быть духовные ценности.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!