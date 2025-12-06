Курганцы отправляют вопросы на прямую линию главе области Фото: Илья Московец © URA.RU

Накануне прямой линии с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, которая пройдет 12 декабря, жители региона уже прислали несколько вопросов. Людей волнуют льготы для участников СВО, проблемы плохих дорог и сокращение населения в райцентрах. Об этом говорится в обращениях курганцев.

«Какие льготы существуют в регионе для участников СВО по оплате услуг ЖКХ? Когда в Макушино сделают дороги? Какие меры будут предприниматься, чтобы люди не покидали райцентры?», — сообщается в вопросах, которые жители задали в комментариях на странице ЦУР региона в соцсети «ВКонтакте».

Прямая линия с губернатором Шумковым традиционно пройдет 12 декабря и продлится два часа в эфире телеканала «Россия-24» и радио ГТРК «Курган». Глава региона подведет предварительные итоги социально-экономического развития области в 2025 году и ответит на вопросы, которые жители оставляют через сайт правительства, платформу «Госуслуги. Решаем вместе», по телефону и в соцсетях.

