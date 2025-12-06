Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Стало известно, когда в Кургане наступит настоящая зима. Скрин

Метеорологическая зима наступит в Кургане 7 декабря
06 декабря 2025 в 15:04
В Курган придет минусовая температура

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 7 декабря наступит метеорологическая зима с минусовой температурой. Об этом сообщил telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане».

«С 7 декабря в городе начнется метеорологическая зима. После этой даты среднесуточная температура будет стабильно оставаться ниже нуля вплоть до конца марта. В этом году метеозима наступает на 38 дней позже климатической нормы: обычно ее начало приходится на 30 октября», — передает канал.

Уточняется, что с вечера 7 декабря начнется формирование постоянного снежного покрова, который сохранится до первой декады апреля. Утром 9 декабря высота снега в Кургане составит около 4–6 см, что на 10 см ниже нормы. По предварительным прогнозам, к 20 декабря высота снежного покрова увеличится до 10 сантиметров, отмечается в канале о погоде. 

Продолжение после рекламы


Прогноз на зиму в Кургане

Фото: telegram-канал «Погода 45 – погода в Кургане»

