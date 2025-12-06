На каких курортах в Курганской области можно поправить здоровье и отдохнуть

Курганцы отдыхают в термах «Лесники» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Недавно курганский санаторий «Лесники» завоевал первое место в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытий» на XIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. Однако регион славится и другими курортами, где можно отдохнуть, зарядиться позитивом и поправить здоровье. Подробности в материале URA.RU.

Курорт «Озеро Медвежье»: курганская альтернатива Израилю

Озеро Медвежье в Петуховском округе является природным феноменом. Концентрация соли здесь настолько высока (до 360 г/л), что вода буквально выталкивает тело на поверхность. Утонуть невозможно, даже если очень постараться. Эффект невесомости — первое, что вы почувствуете, но главное волшебство скрыто на дне. В чем сила? Иловая грязь: по своему химическому составу и лечебным свойствам она не просто конкурирует, а по некоторым показателям превосходит грязь с Мертвого моря. Она черная, маслянистая и творит чудеса с опорно-двигательным аппаратом. Рапа (солевой раствор): успокаивает нервы, лечит кожные заболевания (псориаз, экзему) и ускоряет обмен веществ. Кому ехать: людям с артритами, заболеваниями со позвоночником, нервным истощением и желающим похудеть. Санаторий «Озеро Медвежье» постепенно приближается к современным стандартам и славится медицинской базой.

Санаторий «Сосновая роща»

Если «Озеро Медвежье» — это про мощную терапию, то «Сосновая роща» — это про гармонию и дыхание. Курорт находится на берегу озера Горькое-Звериноголовское. И пусть название вас не пугает: вода здесь щелочная, мягкая, «мылкая» неожиданно и невероятно полезная. Воздух: санаторий окружен вековым сосновым бором. Фитонциды здесь такие, что первые пару дней у горожан кружится голова от переизбытка кислорода. Щелочная вода озера отлично омолаживает кожу и заживляет раны. Кому ехать: семьям с детьми, аллергикам, людям с хроническими бронхитами и тем, кто перенес пневмонию. Также здесь реализуется программа реабилитации после инсультов.

«Жемчужина Зауралья»

Этот санаторий в городе Шадринске часто сравнивают с Ессентуками. Все дело в минеральной воде. Местная вода «Вита» по составу относится к углекислым гидрокарбонатно-хлоридным натриевым водам средней минерализации. Вода «Вита» бьет из собственных скважин. Она лечит желудок так, как не справляются многие таблетки. Одна из фишек санатория — возможность пообщаться с лошадьми, что является дополнительно антистрессом. Кому ехать: всем, у кого «барахлит» ЖКТ (гастриты, язвы), есть проблемы с эндокринной системой (диабет) или просто накопилась усталость от офисной работы.

Санаторий «Лесники»