«Фото Человека паука приобщат к делу»: новая подборка актуальных мемов про Ларису Долину

Российская певица Лариса Долина продолжает оставаться в центре скандала, связанного с продажей своей квартиры под влиянием мошенников. Накануне она прервала молчание и впервые высказалась о ситуации и даже пообещала вернуть деньги покупательницы квартиры Полине Лурье.

Но по итогу откровенное интервью артистки вновь породило новую волну мемов в интернете, а всему виной стала обнародованная певицей фотография поддельного паспорта, которую ей прислали мошенники — на фото документа мужчина, который разводил Долину, оказался похож на актера Тома Холланда, игравшего Человека паука в киновселенной Marvel. Как народ в интернете отреагировал на это — в мемной подборке URA.RU.

«Подать мне фото Человека паука»

Народная артистка России Лариса Долина стала героиней новой волны мемов после публикации истории о мошеннике, который, по ее словам, пытался завладеть ее квартирой. Поводом стал снимок поддельного паспорта мужчины, обнародованный певицей в откровенном интервью. Пользователи обратили внимание, что человек на фото внешне напоминает исполнителя роли Человека-паука во вселенной Marvel актера Тома Холланда.

После публикации фрагментов интервью пользователи соцсетей начали массово сравнивать внешность мужчины с Томом Холландом. В сети стали распространяться коллажи, в которых фотографию с поддельного паспорта совмещали с кадрами из фильмов про Человека паука, а также шутки о «кроссовере» российской эстрады и голливудской киносаги.













«Зловещая Долина»

Пример мема со «Зловещей Долиной» Фото: соцсети

Также в интернете распространяются и другие мемы, высмеивающие ситуацию с Ларисой Долиной в целом. Одним из первых таких оказался мем получавший название «Зловещая Долина». Он играет сразу на нескольких уровнях. В первую очередь, он отражает саму ситуацию, связанную с участившийся тенденцией обмана россиян при покупке квартиры.

Во вторых, мем отсылает на феномен «Зловещая долина» — психологический феномен, при котором неживые объекты (роботы, CGI-персонажи, куклы, манекены), становясь очень похожими на людей, но не достигая абсолютной реалистичности. В итоге это вызывает у наблюдателя неприязнь, страх и отвращение.

Мемы с отсылкой на песни Долиной и Родион Раскольников

Некоторые мемы напрямую отсылают на творчество самой Ларисы Долиной. В частности, на ее песню «Погода в доме». Также популярны становятся мемы с Родионом Раскольниковым — главным героем произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание». По сюжету романа тот убивает топором «старуху-процентщицу». Обычно к фотографии с Раскольниковым прикрепляют надпись из разряда: «когда покупаешь квартиру и решил подготовиться заранее».