Турция предупредила о последствиях атак на суда в Черном море

Анкара передала Киеву и Москве свои опасения из ‑за недавних атак на коммерческие суда в Черном море. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Мы обсуждали этот вопрос с украинцами, мы также передали наши опасения российской стороне. Мы разговаривали с послом, и я обсуждал эту тему с моими коллегами из обеих столиц [Москвы и Киева], потому что это очень чувствительно для нас», — сообщил Фидан в ходе дискуссии на Дохийском форуме. Его слова приводит РИА Новости.

По его утверждению, Анкара крайне заинтересована в том, чтобы торговые пути не превращались в объект нападений, а коммерческие суда не подвергались ударам. Дипломат отметил, что именно такая опасность с самого начала вызывает обеспокоенность у Турции, поскольку речь идет об экскалации конфликта и расширении его географии.

Ранее Турецкое управление мореходства сообщило об атаке на российский танкер с подсолнечным маслом в акватории Черного моря. В ведомстве подчеркнули, что судно не запрашивало помощи и обошлось без внешнего вмешательства. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указывал, что любые риски для безопасности судоходства в пределах турецкой исключительной экономической зоны неприемлемы.