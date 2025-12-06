Турция предупредила о последствиях атак на суда в Черном море
Турция сочла атаки на суда в Черном море эскалацией военных действий (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Анкара передала Киеву и Москве свои опасения из ‑за недавних атак на коммерческие суда в Черном море. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Мы обсуждали этот вопрос с украинцами, мы также передали наши опасения российской стороне. Мы разговаривали с послом, и я обсуждал эту тему с моими коллегами из обеих столиц [Москвы и Киева], потому что это очень чувствительно для нас», — сообщил Фидан в ходе дискуссии на Дохийском форуме. Его слова приводит РИА Новости.
По его утверждению, Анкара крайне заинтересована в том, чтобы торговые пути не превращались в объект нападений, а коммерческие суда не подвергались ударам. Дипломат отметил, что именно такая опасность с самого начала вызывает обеспокоенность у Турции, поскольку речь идет об экскалации конфликта и расширении его географии.
Ранее Турецкое управление мореходства сообщило об атаке на российский танкер с подсолнечным маслом в акватории Черного моря. В ведомстве подчеркнули, что судно не запрашивало помощи и обошлось без внешнего вмешательства. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указывал, что любые риски для безопасности судоходства в пределах турецкой исключительной экономической зоны неприемлемы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал нападения на танкеры как вопиющий инцидент и расценил их как ущемление суверенных прав Турции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце ноября заявила, что за терактами Киева в Черном море стоят те же силы, которые ранее уже срывали переговорный процесс по урегулированию конфликта и теперь добиваются дальнейшей военной эскалации.
