Пенсионер умер на месте, после того, как его задержали за кражу настойки в магазине Кирова (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кирове погиб мужчина после того, как попытался украсть с прилавка магазина настойку за 300 рублей. Во время задержания на 67-летнего Виктора накинулись трое сотрудников — продавщица, грузчик и охранник. В итоге пенсионер скончался на месте, смерть была зафиксирована дежурной бригадой. О трагедии в магазине рассказала URA.RU семья покойного.

«Мужчина сел на пенсионера сверху, пока женщина с грузчиком завязывали ему руки и ноги скотчем. Даже когда Виктора полностью обездвижили, охранник не вставал, куря сигарету в ожидании полиции», — рассказали журналистам агентства.

Все произошло в одном из магазинов сети «Система Глобус» в Кирове. Как следует из постановления о возбуждении дела, копия которого есть в распоряжении семьи, следствие расследует ситуацию по статье о причинении смерти по неосторожности.

Продолжение после рекламы

При этом медицинская экспертиза установила у пенсионера атеросклеротическую болезнь сердца. Родственники утверждают, что охранник, продавщица и грузчик продолжают работать в том же магазине. Кроме того, администрация торговой точки с семьей не связывалась, извинений и предложения компенсации не последовали.