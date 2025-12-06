Логотип РИА URA.RU
Расплатился жизнью за настойку: в Кирове пенсионер скончался на месте во время задержания. Видео

В Кирове пенсионер умер на месте, после задержания охраной магазина за кражу
06 декабря 2025 в 21:50
Пенсионер умер на месте, после того, как его задержали за кражу настойки в магазине Кирова (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кирове погиб мужчина после того, как попытался украсть с прилавка магазина настойку за 300 рублей. Во время задержания на 67-летнего Виктора накинулись трое сотрудников — продавщица, грузчик и охранник. В итоге пенсионер скончался на месте, смерть была зафиксирована дежурной бригадой. О трагедии в магазине рассказала URA.RU семья покойного. 

«Мужчина сел на пенсионера сверху, пока женщина с грузчиком завязывали ему руки и ноги скотчем. Даже когда Виктора полностью обездвижили, охранник не вставал, куря сигарету в ожидании полиции», — рассказали журналистам агентства.

Все произошло в одном из магазинов сети «Система Глобус» в Кирове. Как следует из постановления о возбуждении дела, копия которого есть в распоряжении семьи, следствие расследует ситуацию по статье о причинении смерти по неосторожности.

При этом медицинская экспертиза установила у пенсионера атеросклеротическую болезнь сердца. Родственники утверждают, что охранник, продавщица и грузчик продолжают работать в том же магазине. Кроме того, администрация торговой точки с семьей не связывалась, извинений и предложения компенсации не последовали.

По словам дочери, после подачи заявления и передачи материалов в следственные органы ее перестали пускать в этот маркет. Известно, что сеть магазинов «Система Глобус» принадлежит семье депутатов Кировской гордумы Олега и Андрея Березиных.

