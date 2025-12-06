ЧП в Белгородской области, произошли перебои электричества
06 декабря 2025 в 21:02
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Белгородской области в результате прилета неустановленного боеприпаса пострадал мирный житель. А также случились перебои в подаче электричества. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
