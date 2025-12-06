Стали известны планы россиян на новогодние праздники

Больше трети опрошенных россиян собираются провести новогодние каникулы дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый третий житель России намерен провести новогодние каникулы дома, предпочитая либо спокойный отдых в кругу близких, либо полное ничегонеделанье. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого были подготовлены для РИА Новости (РИАН) к предстоящим январским выходным.

«Каждый третий россиянин (32%) планирует провести большую часть новогодних каникул дома», — следует из результатов опроса 1600 респондентов, которое приводит РИАН. Судя по откликам участников, наиболее востребованными способами проведения свободного времени являются общение с родственниками и друзьями, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, занятия зимними видами спорта, пешие прогулки и домашний ремонт. Многие также выразили желание посвятить это время бездействию и полноценному сну.

Среди россиян, которые все же намерены отправиться в поездку, большинство выбрали в качестве места отдыха российские регионы. Наибольшей популярностью пользуются Санкт-Петербург и Москва. Интерес к зарубежным направлениям выражен слабее. Чаще всего респонденты упоминали Таиланд, Египет и ОАЭ.

