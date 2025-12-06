США готовят для Украины рождественский подарок

По данным издания, США может пересмотреть условия по линии НАТО после 2027 года Фото: miliman/pickupimage.com

Поставки вооружений на Украину не прекращаются и, по прогнозам, усилятся к рождественскому периоду, что свидетельствует о стремлении Вашингтона продолжать военную поддержку Киева, несмотря на происходящую в НАТО переработку механизмов внутреннего распределения нагрузки. Об этом пишет издание Kyiv Post, ссылаясь на слова высокопоставленных западных чиновников.

«Несмотря на стратегический поворот, официальные лица заявили, что поставки оружия на Украину продолжаются. И, как ожидается, возрастут до Рождества, что подчеркивает намерение Вашингтона вооружать Киев, даже несмотря на перестройку внутреннего распределения бремени в НАТО», — сказано в публикации Kyiv Post.