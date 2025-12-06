США готовят для Украины рождественский подарок
По данным издания, США может пересмотреть условия по линии НАТО после 2027 года
Фото: miliman/pickupimage.com
Поставки вооружений на Украину не прекращаются и, по прогнозам, усилятся к рождественскому периоду, что свидетельствует о стремлении Вашингтона продолжать военную поддержку Киева, несмотря на происходящую в НАТО переработку механизмов внутреннего распределения нагрузки. Об этом пишет издание Kyiv Post, ссылаясь на слова высокопоставленных западных чиновников.
«Несмотря на стратегический поворот, официальные лица заявили, что поставки оружия на Украину продолжаются. И, как ожидается, возрастут до Рождества, что подчеркивает намерение Вашингтона вооружать Киев, даже несмотря на перестройку внутреннего распределения бремени в НАТО», — сказано в публикации Kyiv Post.
Как отмечает издание, представители Пентагона заявили, что Вашингтон не в состоянии параллельно участвовать в нескольких крупных военных конфликтах и после 2027 года может пересмотреть свои обязательства в рамках НАТО. По информации Kyiv Post, на встрече с европейскими должностными лицами американская делегация указала, что для новой администрации главы Белого дома Дональда Трампа ключевым направлением остается Индо-Тихоокеанский регион. В этой связи в деятельности НАТО ожидаются изменения. В частности, пишет издание, США больше не намерены выступать в роли «реакции по умолчанию» на возникающие угрозы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.