Бывший лидер Франции поведал о своем рационе в тюрьме

Саркози описал подробности своего тюремного пребывания в книге «Дневник одного заключенного» Фото: Moritz Hager/Flickr

Бывший президент Франции Николя Саркози, ранее освобожденный из тюрьмы под судебный контроль, рассказал, что в течение трех недель в заключении питался преимущественно злаковыми батончиками, молочными продуктами, водой, яблочным соком и сладостями. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на самого политика и отрывки из его новой книги.

Ранее Саркози сообщил, что в свет выйдет его книга под названием «Дневник одного заключенного», в которой он описывает период своего заключения в парижской тюрьме Санте. Произведение экс-президента Франции выйдет 10 декабря.

«Саркози написал <...> о жизни без чего-либо. О жизни заключенного №320535. <...> О повседневности человека, который на протяжении трех недель питался „молочными продуктами, злаковыми батончиками“, — сказано в публикации Figaro. Кроме того, сообщается, что в период заключения Саркози ограничивался минеральной водой, яблочным соком и небольшим количеством сладостей. Он проводил в камере по 23 часа в сутки, выходя из нее лишь во время разрешенных визитов.

Бывший французский лидер также сообщил, что ежедневно работал над книгой, сидя за небольшим фанерным столом. Написанные страницы он передавал своим адвокатам, которые затем направляли их его секретарю. По его словам, завершить рукопись ему удалось в течение нескольких дней после освобождения из тюрьмы. Саркози уточнил, что готовый текст был дополнительно проверен его юридическими представителями, после чего из него исключили «несколько чрезмерно резких характеристик».

Ранее Саркози охарактеризовал пребывание в исправительном учреждении как крайне тяжелое и изматывающее, назвав его «настоящим кошмаром». До этого издание Point сообщало, что бывший президент питался исключительно йогуртами, поскольку опасался употреблять пищу, приготовленную в тюрьме, а сам он, несмотря на наличие такой возможности, совершенно не владеет кулинарными навыками.