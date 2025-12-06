Как Россия встретила 80-ю годовщину исторического парада: вспоминаем 25 главных событий года

В параде Победы на Красной площади участвовали бойцы СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU

В этом году, 9 мая, Россия отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием торжеств стал военный парад на Красной площади в Москве, который по своему масштабу, составу участников и символическому значению стал одним из ключевых событий года. Парад продемонстрировал не только преемственность поколений и память о подвиге предков, но и единство многонационального народа перед лицом современных вызовов. Как это было — в материале URA.RU.

Масштабная подготовка

Подготовка к юбилейному параду велась задолго до 9 мая. Уже в январе министр обороны России Андрей Белоусов объявил о начале организационных работ, а в апреле на полигоне в Алабино и на улицах Москвы прошли несколько масштабных репетиций.

Рано утром 9 мая Красная площадь начала заполняться участниками. На трибуны поднялись ветераны Великой Отечественной войны, а также почетные гости. Не обошлось и без присутствия международных партнеров. Мероприятия посетил главы более 20 иностранных государств, включая лидеров Китая, Белоруссии, Казахстана и ряда других дружественных стран.

Парад начался ровно в 10:00 по московскому времени. Под звуки легендарной песни «Священная война» на площадь были торжественно вынесены Государственный флаг России и Знамя Победы. После объезда войск министром обороны Андреем Белоусовым и командующим парадом генералом армии Олегом Салюковым, Белоусов доложил Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину о готовности войск к параду.

«День радости, скорби и гордости»

Далее выступил сам президент Владимир Путин. Глава государства поздравил нацию с великим праздником, отметив, что 9 Мая — это день «радости и скорби, гордости и благодарности». В своей речи он подчеркнул незыблемость исторической памяти и недопустимость искажения правды о войне. Особое внимание было уделено подвигу многонационального советского народа, единству всех республик в борьбе с нацизмом. В середине речи была объявлена минута молчания в память о павших. Завершил свое выступление президент словами: «Слава народу-победителю! С Днём Великой Победы! Ура!», которые подхватили все участники и гости парада.

Участники СВО — часть шествия

Вслед за этим началось прохождение пешей колонны. Шествие открыли воспитанники военно-музыкального училища, а историческую часть парада — знаменные группы со штандартами фронтов и боевыми знаменами прославленных частей.

Знаковым событием стало участие в параде свыше 1 500 военнослужащих — участников спецоперации на Украине, среди которых были Герои России, георгиевские кавалеры и кавалеры ордена Мужества. Яркой демонстрацией международного признания и солидарности стал проход парадных расчетов из 13 иностранных государств, включая Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Китай, Монголию и другие страны.

Демонстрация военной мощи

После пеших расчетов на брусчатку Красной площади вышла механизированная колонна. Колонну, как и десятилетия назад, возглавил легендарный танк Т-34, символ Победы 1945 года. За ним проследовали современные образцы военной техники: бронеавтомобили «Тигр-М», боевые машины пехоты «Курганец-25» и новейшие танки Т-90М «Прорыв». Были представлены ракетные комплексы «Искандер-М», зенитная система С-400 «Триумф» и стратегические ракетные комплексы «Ярс».

Не обошлось и без новинок. В этом году на параде впервые прошлое участие колонны войск беспилотных систем. По Красной площади проехали военные грузовики с разведывательными и ударными беспилотниками, такими как «Орлан-10», «Ланцет» и «Герань». Воздушную часть парада традиционно завершили истребители, раскрасившие небо в цвета российского триколора.

