Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и зятем Трампа

Зеленский сообщил, что разговоры носили конструктивный характер Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, а также с предпринимателем Джаредом Кушнером, являющимся зятем американского лидера Дональда Трампа. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, отметив, что разговор был конструктивный.

«Только что вместе с [начальником Генштаба ВСУ] Андреем Игнатовым и [секретарем Совета национальной безопасности и обороны] Рустемом Умеровым провели долгий и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Зеленский сообщил, что в ходе беседы стороны рассмотрели «ключевые вещи», способные обеспечить урегулирование вооруженного конфликта. Он также заявил, что Киев готов и далее «честно работать» с Вашингтоном ради достижения мира.

