В период с 2022 по 2025 годы совокупные потери европейской экономики, обусловленные исключительно антироссийскими ограничительными мерами, могли достигнуть до 1,6 трлн евро. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Стало очевидно, что ОПМ (односторонние принудительные меры — прим. URA.RU) наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 трлн евро», — сказано в сообщении, которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, МИД РФ, ссылаясь на данные ООН пишет, что введение санкций формирует системные угрозы для глобальной экономики. В частности, обостряются проблемы с обеспечением энергоресурсами и продовольствием, возрастает долговое бремя, снижается доверие к существующей финансовой системе. Нарушение свободы судоходства, закрепленной Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, ставит под удар устойчивость морской торговли. Инициативы по изъятию суверенных активов центральных банков порождают риски для всех государств, держащих свои резервы в юрисдикциях западных стран.

В России убеждены, что использование односторонних принудительных мер представляет собой серьезный барьер на пути к формированию справедливого, равноправного и полицентричного мирового порядка. Подобные меры, по оценке российского МИД, являются одним из ключевых инструментов неоколониальной политики так называемого «коллективного Запада».

Ранее британское издание Financial Times ранее сообщало, что потенциальное изъятие замороженных российских активов в странах Евросоюза способно негативно повлиять на статус евро как одной из ключевых мировых резервных валют. Еврокомиссия добивается согласия государств — членов Европейского союза на задействование замороженных российских активов для финансирования поддержки Украины. Рассматривается вариант предоставления Киеву кредита в размере от 185 млрд до 210 млрд евро, подлежащего условному возврату после завершения конфликта и при условии компенсации Москвой материального ущерба, причиненного республике.