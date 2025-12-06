В период с 2022 по 2024 годы Европа тратила на российский газ больше, чем на помощь Киеву, сообщил Ландау Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В период с 2022 по 2024 год европейские государства направили на закупку российского газа существенно больше средств, чем на поддержку Украины за аналогичный промежуток времени. Об это сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

Таким образом Ландау отреагировал на комментарий в соцсети X, оставленный военным аналитиком Джимми Раштоном под его публикацией о недавнем визите в Брюссель, который произвел на него разочаровывающее впечатление. Раштон, комментируя этот пост, поинтересовался, допустимо ли, чтобы заместитель государственного секретаря США опубликовал «длинный, ворчливый, <...> неимоверно ноющий пост» о своей поездке.

«Вы (Раштон — прим. URA.RU) находитесь на Украине. <...> Вы знали, что нации Европы на самом деле отправили значительно больше денег России [чтобы заплатить за энергию] с 2022 до 2024, чем они дали Украине?» — сказано в ответном сообщении Ландау, которое он опубликовал в соцсети X.

