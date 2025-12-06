EC потратил на российский газ больше, чем на Украину
В период с 2022 по 2024 годы Европа тратила на российский газ больше, чем на помощь Киеву, сообщил Ландау
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В период с 2022 по 2024 год европейские государства направили на закупку российского газа существенно больше средств, чем на поддержку Украины за аналогичный промежуток времени. Об это сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.
Таким образом Ландау отреагировал на комментарий в соцсети X, оставленный военным аналитиком Джимми Раштоном под его публикацией о недавнем визите в Брюссель, который произвел на него разочаровывающее впечатление. Раштон, комментируя этот пост, поинтересовался, допустимо ли, чтобы заместитель государственного секретаря США опубликовал «длинный, ворчливый, <...> неимоверно ноющий пост» о своей поездке.
«Вы (Раштон — прим. URA.RU) находитесь на Украине. <...> Вы знали, что нации Европы на самом деле отправили значительно больше денег России [чтобы заплатить за энергию] с 2022 до 2024, чем они дали Украине?» — сказано в ответном сообщении Ландау, которое он опубликовал в соцсети X.
Ранее Совет Евросоюза (ЕС), опираясь на предложение Еврокомиссии, принял решение о поэтапном прекращении импорта российского газа, начиная с 1 января 2026 года. При этом для действующих договоров предусмотрен переходный период, который будет действовать до 1 января 2028 года. Согласно совместному заявлению Совета ЕС и Европарламента, отказ от поставок газа из России приведет к необходимости закупать энергоресурсы у альтернативных поставщиков по более высокой стоимости. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, такой шаг будет иметь негативные последствия для состояния экономики европейских стран и может привести к ее упадку.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.