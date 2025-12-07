«Унизил меня, а я его избила»: Кудрявцева дала в глаз Лазареву на «Песне года»

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев на «Песне года» Фото: Виктор Васильев

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев стали ведущими фестиваля «Песня года». Бывшие возлюбленные по уже сложившейся традиции весь вечер юморили и подшучивали друг над другом. Не обошлось и без ЧП. В разгар песенного фестиваля Кудрявцева внезапно ударила Лазарева прямо на сцене. Свидетелями ситуации оказались корреспонденты URA.RU.

Лера в этот вечер была как всегда словоохотлива. В какой-то момент она прямо на сцене пустилась в воспоминания. Телеведущая сообщила, что в былые годы была жуткой хулиганкой.

«У меня было 300 африканских косичек, косуха и серьга в брови, — призналась Кудрявцева. Лазареву такой образ бывшей явно пришелся по душе. Он даже попросил Леру прийти в таком прикиде на следующую „Песню года“.

«Дай волю эмоциям, — призывал Сергей экс-возлюбленную. — Пускай вырвется хулиганистая Лера Кудрявцева».

Лера заявила, что подумает. А потом добавила: мол, за выходки ее и так активно критикуют. «Мне уже и так иногда говорят: „Не пристало так себя вести в вашем возрасте. Вы уже женщина“.

«Какой твой возраст? 74 — это разве возраст? — удивился Лазарев, прибавив к реальному возрасту Леры двадцать лет».

К такому «комплименту» от Лазарева Кудрявцева явно была не готова. Недолго думая, телеведущая развернулась и с размаха ударила Лазарева по лицу. В результате попала ему прямо в глаз.

Поняв масштаб бедствия, Лера стала извиняться и даже попыталась поцеловать Лазарева. Но тот не дался. «Еще разъест глаз, не надо, — заявил певец и продолжил: Ничего страшного. Я уже привык. На один глаз слепой буду».

Напомним, что в последнее время бывшие возлюбленные регулярно поколачивают друг друга. Незадолго до «Песни года» Лазарев сообщил, что Кудрявцева его избила на съемках очередной телевизионной программы.

«Лазарев меня унизил, я его избила, — призналась Лера. А Сергей в ответ пообещал, что обратиться в полицию. Мол, доказать факт побоев будет несложно, так как все происходило во время ТВ-съемки и было зафиксировано на видео».