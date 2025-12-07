Логотип РИА URA.RU
В мире

Военные захватили власть в одной из стран Африки

В Бенине военный комитет захватил власть, президент смещен с поста
07 декабря 2025 в 14:13
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные захватили власть в Бенине (Западная Африка) и сместили президента Патриса Талона. Об этом сообщил новостной портал La Nouvelle Tribune со ссылкой на заявление, зачитанное в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина (ORTB).

«Всю полноту власти в Бенине взял военный комитет. Его возглавил подполковник Тигри Паскаль. Военные объявили о роспуске всех государственных органов власти», — говорится в заявлении. По данным издания, обращение военных прозвучало в эфире национального телевидения, оно транслировалось по всей стране.

Военные объявили, что отстраняют действующего главу государства и берут управление страной под контроль специального органа. По информации портала, выступление делалось от имени вооруженных сил Бенина. В материале уточняется, что военный комитет объявил о приостановке действия конституционных институтов. 

Патрис Талон руководит Бенином с 2016 года. Страна входит в Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое в последние годы сталкивается с серией военных переворотов в регионе.

