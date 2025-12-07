Военные захватили власть в одной из стран Африки

В Бенине власть захватили военные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные захватили власть в Бенине (Западная Африка) и сместили президента Патриса Талона. Об этом сообщил новостной портал La Nouvelle Tribune со ссылкой на заявление, зачитанное в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина (ORTB).

«Всю полноту власти в Бенине взял военный комитет. Его возглавил подполковник Тигри Паскаль. Военные объявили о роспуске всех государственных органов власти», — говорится в заявлении. По данным издания, обращение военных прозвучало в эфире национального телевидения, оно транслировалось по всей стране.

Военные объявили, что отстраняют действующего главу государства и берут управление страной под контроль специального органа. По информации портала, выступление делалось от имени вооруженных сил Бенина. В материале уточняется, что военный комитет объявил о приостановке действия конституционных институтов.

Продолжение после рекламы