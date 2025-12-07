Гаишники поймали свердловчанина, сбившего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП
У водителя более 70 нарушений ПДД
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП на 109-м километре автодороги «Екатеринбург- Шадринск-Курган». Авария произошла утром 7 декабря в 5:20. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«В результате розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан водитель, скрывшийся с места ДТП со смертельным исходом, совершенного в 5:20 часов 7 декабря на 109 км автодороги „Екатеринбург-Шадринск-Курган“», — сообщили в ведомстве. Водителя подозревают в том, что он насмерть сбил велосипедиста 1962 года рождения
В ходе розыска полиция установила причастность автомобиля Skoda Octavia и его владельца — местного жителя 2005 года рождения. По предварительной информации, в момент аварии он ехал со стороны Кургана в направлении Каменска-Уральского.
Во время опроса водитель рассказал полицейским, что в салоне находилась его девушка, которой стало плохо. Он спешил отвезти ее в город для оказания медпомощи и, по его словам, после аварии, находясь в шоке, покинул место ДТП. Госавтоинспекция уточнила, что по результатам проверки на состояние опьянения водитель оказался трезв.
Инспекторы установили, что ранее задержанный 74 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На него составлены новые материалы по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (управление транспортом без полиса ОСАГО), части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным автомобилем), статье 12.6 КоАП РФ (неиспользование ремня безопасности), а также по другим нарушениям.
