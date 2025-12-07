Гаишники поймали свердловчанина, сбившего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП

У водителя более 70 нарушений ПДД Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП на 109-м километре автодороги «Екатеринбург- Шадринск-Курган». Авария произошла утром 7 декабря в 5:20. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В результате розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан водитель, скрывшийся с места ДТП со смертельным исходом, совершенного в 5:20 часов 7 декабря на 109 км автодороги „Екатеринбург-Шадринск-Курган“», — сообщили в ведомстве. Водителя подозревают в том, что он насмерть сбил велосипедиста 1962 года рождения

В ходе розыска полиция установила причастность автомобиля Skoda Octavia и его владельца — местного жителя 2005 года рождения. По предварительной информации, в момент аварии он ехал со стороны Кургана в направлении Каменска-Уральского.

Во время опроса водитель рассказал полицейским, что в салоне находилась его девушка, которой стало плохо. Он спешил отвезти ее в город для оказания медпомощи и, по его словам, после аварии, находясь в шоке, покинул место ДТП. Госавтоинспекция уточнила, что по результатам проверки на состояние опьянения водитель оказался трезв.