Березуцкий приехал посмотреть на баскетбольное дерби в Екатеринбурге. Фото

БК «Уралмаш» проиграл «Зениту»
07 декабря 2025 в 19:11
Матч прошел в ДИВСе в Екатеринбурге

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Екатеринбургском ДИВСе прошел матч БК «Уралмаш» и «Зенит». Команда из Екатеринбурга не смогла обыграть и клуб из Санкт-Петербурга и проиграла со счетом 79:86. Также на матч приехал посмотреть легенда русского футбола Василий Березуцкий, передает корреспондент URA.RU с матча.

Во время каждого тайма баскетболисты «Зенита» были впереди на несколько очков. Перед финальным отрезком екатеринбургские спортсмены были максимально близки к тому, чтобы выйти вперед. 

Наш корреспондент заметил, что на одной из трибун сидел Василий Березуцкий. Футболист приехал поболеть за один из клубов.

Фото: корреспондент URA.RU

