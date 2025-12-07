Свердловчанин расплакался после проваленного теста на алкоголь

Мужчина привысил норму в 10 раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Свердловской Госавтоинспекции ночью 7 декабря задержали сильно пьяного водителя на 65-м километре автодороги «В. Синячиха — Махнево — Болотовское». Экипаж ДПС остановил автомобиль Chevrolet Lanos и выявил у 55-летнего мужчины за рулем явные признаки опьянения, которые в 10 раз превышают норму. После теста на количество алкоголя водитель расплакался, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Результат показал исключительно высокую концентрацию — 1,624 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе», — уточнили в ведомстве. Там напомнили, что допустимая погрешность алкотестера по закону составляет 0,16 мг/л, то есть зафиксированное значение превышает порог более чем в 10 раз. Такая концентрация алкоголя опасна не только для окружающих, но и для самого водителя, так как может сопровождаться резким ухудшением самочувствия.

Автомобиль Chevrolet инспекторы ДПС эвакуировали на специализированную стоянку. В отношении 55-летнего водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Статья предусматривает штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Окончательное решение по делу примет суд.

