Во время боев за Волчанск украинские войска перебросили в город две элитные бригады для сдерживания продвижения ВС РФ, однако контратака была сорвана. Об этом сообщил боец российской армии с позывным Апостол в документальном фильме «197-я неделя СВО».

'Когда мы в Волчанск зашли, чтобы нас остановить, противник бросил сюда две элитные бригады: десантно-штурмовую и бригаду морской пехоты. Пытались они нас смять, но, благо, барьерный рубеж — речка — нас очень здорово выручил, придержал натиск', — рассказал Апостол журналисту Владимиру Соловьеву в документальном фильме на телеканале «Россия 1». Военный уточнил, что российские подразделения вошли в Волчанск через село Гатище, а также с восточного направления.