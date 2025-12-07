ВСУ пытались остановить российских военных в Волчанске элитными бригадами
Украинские военные пытались остановить продвижение российских военных с помощью элитных бригад, но им это не удалось
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Во время боев за Волчанск украинские войска перебросили в город две элитные бригады для сдерживания продвижения ВС РФ, однако контратака была сорвана. Об этом сообщил боец российской армии с позывным Апостол в документальном фильме «197-я неделя СВО».
'Когда мы в Волчанск зашли, чтобы нас остановить, противник бросил сюда две элитные бригады: десантно-штурмовую и бригаду морской пехоты. Пытались они нас смять, но, благо, барьерный рубеж — речка — нас очень здорово выручил, придержал натиск', — рассказал Апостол журналисту Владимиру Соловьеву в документальном фильме на телеканале «Россия 1». Военный уточнил, что российские подразделения вошли в Волчанск через село Гатище, а также с восточного направления.
Волчанск расположен в Харьковской области недалеко от российской границы и считается одним из важных узлов на данном участке фронта. В Минобороны РФ 2 декабря подтвердили, что российские войска установили контроль над Волчанском и Красноармейском. Ранее глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поздравил командование и бойцов российской армии с освобождением Волчанска в Харьковской области.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.