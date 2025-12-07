Павел Дуров назвал Петра Яна другом по тренировкам

«Приятно видеть, как мой друг по тренировкам Петр Ян завоевывает титул чемпиона UFC», — написал Дуров в своем аккаунте в Telegram. Пояс Ян венул себе в ночь с 6 на 7 декабря 2025 года в Лас-Вегасе.

На турнире UFC 323 Петр Ян одержал победу над Мерабом Двалишвили, выиграв бой единогласным решением судей. Для 32-летнего спортсмена из России этот успех стал итогом почти трехлетнего пути обратно к вершине дивизиона, в течение которого он столкнулся с серией неудач, травмами и серьезными сомнениями в собственных перспективах. История бойца из северного города Дудинка, сумевшего завоевать один из главных титулов в мире смешанных единоборств, — это пример стойкости и уверенности в своих силах. Подробнее о жизненном пути и спортивной карьере Петра Яна — в материале URA.RU.