Семьям с детьми увеличат налоговый вычет по долгосрочным сбережениям

Закон направлен на развитие программы долгосрочных сбережений (ПДС) — инструмента, который помогает гражданам накопить капитал при поддержке государства. Для стимулирования участия работодателей в ПДС закон позволит учитывать их сберегательные взносы в пользу работников в составе расходов для целей налогообложения прибыли и ограничит обложение этих взносов страховыми взносами. Кроме того, закон предусматривает установление налоговой ставки на доходы физических лиц в размере 13% (15%) в зависимости от суммы налоговых баз по выплатам по договору долгосрочных сбережений.

Также закон стимулирует заключение договоров долгосрочного страхования жизни: он распространяет налоговый вычет на страховые взносы и освобождает от налогообложения выплаты, которые превышают суммы внесенных страховых взносов, в пределах 30 миллионов рублей по каждому договору при выполнении установленных условий. Налоговый вычет для семей с детьми увеличится: каждый родитель сможет получать вычет до 500 тысяч рублей на взносы в рамках договоров долгосрочных сбережений. Максимальная сумма вычета для семьи составит 1 миллион рублей и будет доступна до достижения ребенком 18 лет или 24 лет, если он учится очно.