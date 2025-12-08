В Пулково ввели временные ограничения на обслуживание рейсов
08 декабря 2025 в 10:18
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Пулково в Санкт‑Петербурге введены временные ограничения на обслуживание рейсов. Прием и вылет воздушных судов осуществляются только по предварительному согласованию с компетентными органами. Об этом сообщается в telegram-канале Росавиации.
