Сколько стоит купить живую елку в Тюмени

Тюменцы погрузились в подготовку к Новому году. В городе начинают работу первые тематические ярмарки, а на улицах появляются стихийные точки по продаже живых елей. Пока не заработали официальные елочные базары, рассказываем, где еще и за сколько можно приобрести праздничные деревья в Тюмени.





«Елки Тюмень — живые ели и сосны»





Компания занимается продажей живых елей и сосен с доставкой по городу. В ассортименте — деревья разных размеров, есть варианты недорогих стандартных елей и более пышных. Доставка возможна прямо до квартиры.

По данным сайта, стоимость дерева зависит от высоты:

1–1,5 м — около 1 200 рублей;

1,6–2 м — около 1 500 рублей;

2,1–2,2 м — около 1 900 рублей.





Wow_elochka

Продавец предлагает живые ели и сосны с доставкой, а также самовывоз по адресу ул. Николая Федорова, 9. Упор делается на оперативную доставку и удобное оформление заказа через мессенджеры. Стоимость сосен и елей также зависит от размера и начинается от 1 000 рублей.

«Живые елки с доставкой»





В продаже имеются сосны и ели. Стоимость сосен начинается от 1 000 рублей и доходит до 2 500 рублей. Максимальная высота дерева — 2,2 метра. Цена елей варьируется от 1 500 рублей до 5 500 рублей. Длина самого высокого дерева на продажу достигает пяти метров. В ассортименте также имеются пышные сосны, размерами до 2,5 метров. Их цена составляет от 3 000 рублей.





«Из леса»

«Для нас елки — это не просто товар, а праздник, который мы приносим в каждый дом», — указано на сайте компании. В ассортименте — елки, сосны и пихты. Стоимость елей и сосен начинается от 2 500 рублей. В продаже также имеются лапник их пихты, композиции из нобилиса и венки. На них цена начинается от 3 500 рублей.







