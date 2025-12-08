В Тюмени ликвидируют крупную мебельную фабрику
Осенью начали закрываться магазины организации
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
В Тюмени ликвидируют мебельную фабрику «Заречье». Такая информация указана на сайте сервиса Rusprofile. Ранее стало известно о закрытии магазинов. Также завод стал фигурантом иска о банкротстве от ФНС.
«Компания ООО „Заречье“, основной вид деятельности — производство мебели. Организация находится в процессе ликвидации», — кратко указано на сайте.
Корреспонденту не удалось дозвониться до фабрики. В адрес компании направлен письменный запрос.
Ранее URA.RU писало, что в октябре «Заречье» объявила о закрытии нескольких магазинов. ФНС просила признать фабрику банкротом в упрощенном порядке, но суд отклонил это требование.
