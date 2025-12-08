Тюмень прощается с известными «пансиками», где произошло резонансное убийство. Фоторепортаж
Дома стоят на улице Судостроителей
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени в ближайшие десяти лет город попрощается с известными пансионатами, расположенными на Лесобазе, — их снесут для проведения КРТ. Многоэтажные дома стали известны на всю страну после резонансного убийства восьмилетней девочки в 2021 году. Что сейчас происходит в этом микрорайоне, который до сих некоторые тюменцы считают самым опасным, — в фоторепортаже URA.RU.
Серые неприметные пансионаты стоят на улице Судостроителей. Четыре года назад в одном из домов нашли тело маленькой девочки. Тогда эти многоэтажки прославились на всю страну.
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
