Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Тюмень прощается с известными «пансиками», где произошло резонансное убийство. Фоторепортаж

В Тюмени в течение десяти лет снесут пансионаты на Лесобазе
08 декабря 2025 в 21:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дома стоят на улице Судостроителей

Дома стоят на улице Судостроителей

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени в ближайшие десяти лет город попрощается с известными пансионатами, расположенными на Лесобазе, — их снесут для проведения КРТ. Многоэтажные дома стали известны на всю страну после резонансного убийства восьмилетней девочки в 2021 году. Что сейчас происходит в этом микрорайоне, который до сих некоторые тюменцы считают самым опасным, — в фоторепортаже URA.RU.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/8

Серые неприметные пансионаты стоят на улице Судостроителей. Четыре года назад в одном из домов нашли тело маленькой девочки. Тогда эти многоэтажки прославились на всю страну.

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал