В Тюмени в ближайшие десяти лет город попрощается с известными пансионатами, расположенными на Лесобазе, — их снесут для проведения КРТ. Многоэтажные дома стали известны на всю страну после резонансного убийства восьмилетней девочки в 2021 году. Что сейчас происходит в этом микрорайоне, который до сих некоторые тюменцы считают самым опасным, — в фоторепортаже URA.RU.