Курганская полиция поймала тюменца, которого подозревают в краже бюджетных денег

Следователи УМВД России по Курганской области завершили расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при реконструкции очистных сооружений в регионе. Фигурантом дела стал 42-летний житель Тюменской области, директор строительной организации, которого обвиняют в присвоении 63 миллионов рублей из средств муниципального контракта. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региональной полиции.

«Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц)», — указано в посте.

По данным следствия, в 2023 году директор фирмы узнал о поиске субподрядчика для строительства здания в рамках муниципального контракта по реконструкции очистных сооружений в Курганской области. Он подал заявку на участие в закупке и получил одобрение заказчика. Сообщается, что после заключения договора мужчина изначально намеревался не исполнять обязательства в полном объеме и похитить часть выделенных бюджетных средств.

В качестве аванса организация получила 136 миллионов рублей. Работы, по версии следствия, были выполнены не полностью и с нарушением условий договора. Оставшимися 63 миллионами директор распорядился по собственному усмотрению. Чтобы вывести деньги из-под казначейского сопровождения, он оформил ряд договоров с аффилированными юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем. На их счета под видом оплаты работ, поставок и услуг перечислялись бюджетные средства. Так было совершено девять эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Кроме того, следствие установило, что обвиняемый легализовал свыше трех миллионов рублей, признанных похищенными. Для придания правомерного вида владению и распоряжению этими средствами он заключил фиктивные договоры подряда с одной из организаций и перевел деньги на ее счета. Затем средства вернулись на счет, который контролировал сам фигурант. Это, по версии следствия, позволило замаскировать реальный источник происхождения денег.

Отдельный эпизод связан с незаконным созданием юрлица через подставное лицо. Директор строительной фирмы, как установили сотрудники полиции, нашел гражданина, который за вознаграждение предоставил свои документы для оформления сделки по продаже ему строительной организации.