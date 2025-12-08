Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Когда в Тюмень придет снегопад

На Тюмень с 11 по 14 декабря обрушится снегопад
08 декабря 2025 в 17:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Самым снежным днем станет суббота

Самым снежным днем станет суббота

Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Тюмень на четыре дня, с 11 по 14 декабря, придет снегопад. По данным метеосервиса Gismeteo, за это время выпадет шесть миллиметров осадков (норма осадков за месяц — 26 мм).

«11 декабря потеплеет до -8 градусов, ожидается небольшой снег. Порывы ветра достигнут 10 м/с. В пятницу, 12 декабря, за сутки выпадет 2,3 мм осадков, температура поднимется до -6», — указано в прогнозе.

Самым снежным днем станет суббота (2,6 мм осадков за день). При этом теплая зимняя погода продержится недолго. В начале следующей недели вернутся 20-градусные морозы.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что в новогоднюю ночь в Тюмени ожидается умеренный мороз без обильного снега. В праздничный день температура будет держаться в пределах от −11 до −15 градусов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал