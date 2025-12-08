Когда в Тюмень придет снегопад

Самым снежным днем станет суббота Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Тюмень на четыре дня, с 11 по 14 декабря, придет снегопад. По данным метеосервиса Gismeteo, за это время выпадет шесть миллиметров осадков (норма осадков за месяц — 26 мм).

«11 декабря потеплеет до -8 градусов, ожидается небольшой снег. Порывы ветра достигнут 10 м/с. В пятницу, 12 декабря, за сутки выпадет 2,3 мм осадков, температура поднимется до -6», — указано в прогнозе.

Самым снежным днем станет суббота (2,6 мм осадков за день). При этом теплая зимняя погода продержится недолго. В начале следующей недели вернутся 20-градусные морозы.

