Спикер думы Тюмени Иванова добавила работы депутатам
Светлана Иванова подключила депутатов к работе с молодежной палатой
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
Спикер гордумы Тюмени Светлана Иванова добавила депутатам новой работы. Теперь к каждому народному избраннику прикрепят по еще одному помощнику из молодежной палаты. Депутаты должны будут погружать подопечных в работу, давать поручения, контролировать исполнение. Об этом URA.RU сообщили источники из городского парламента.
«Не все депутаты готовы погружаться в эту работу. Некоторые поручат это своим оплачиваемым помощникам», — отмечают собеседники агентства.
На данный момент помощниками уже работают 11 человек. Иванова создала молодежную палату в 2024 году для вовлечения молодежи в политику. Для Тюменской области подобная практика в новинку. Источники сообщают, что Иванова пытается составить конкуренцию молодежной палате при облдуме. Новоиспеченные помощники сейчас проходят проверки у нарколога, чтобы впоследствии получить удостоверения.
