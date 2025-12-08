Логотип РИА URA.RU
Спикер думы Тюмени Иванова добавила работы депутатам

08 декабря 2025 в 16:21
Светлана Иванова подключила депутатов к работе с молодежной палатой

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Спикер гордумы Тюмени Светлана Иванова добавила депутатам новой работы. Теперь к каждому народному избраннику прикрепят по еще одному помощнику из молодежной палаты. Депутаты должны будут погружать подопечных в работу, давать поручения, контролировать исполнение. Об этом URA.RU сообщили источники из городского парламента.

«Не все депутаты готовы погружаться в эту работу. Некоторые поручат это своим оплачиваемым помощникам», — отмечают собеседники агентства. 

На данный момент помощниками уже работают 11 человек. Иванова создала молодежную палату в 2024 году для вовлечения молодежи в политику. Для Тюменской области подобная практика в новинку. Источники сообщают, что Иванова пытается составить конкуренцию молодежной палате при облдуме. Новоиспеченные помощники сейчас проходят проверки у нарколога, чтобы впоследствии получить удостоверения.

