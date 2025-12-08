Спикер думы Тюмени Иванова добавила работы депутатам

Светлана Иванова подключила депутатов к работе с молодежной палатой Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Спикер гордумы Тюмени Светлана Иванова добавила депутатам новой работы. Теперь к каждому народному избраннику прикрепят по еще одному помощнику из молодежной палаты. Депутаты должны будут погружать подопечных в работу, давать поручения, контролировать исполнение. Об этом URA.RU сообщили источники из городского парламента.

«Не все депутаты готовы погружаться в эту работу. Некоторые поручат это своим оплачиваемым помощникам», — отмечают собеседники агентства.