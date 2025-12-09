Тихий подвиг Давида Гайдта: почему газ на Урале не перекрыли в самые черные 90-е

Давтд Гайдт подарил «Уралтрансгазу» новую жизнь Фото: Василий Гришин © URA.RU

В середине 1990-х Свердловская область, цитадель советской оборонной промышленности, балансировала на грани коллапса. Легендарные заводы молчали без госзаказов и средств. Единственной нитью, связывавшей их с жизнью, был газ — источник энергии для гигантских цехов и тысяч квартир. По всем инструкциям и законам рынка «Уралтрансгаз» должен был перекрыть его неплательщикам, обрекая гигантов на гибель. Но главный инженер, а затем гендиректор предприятия Давид Гайдт пошел против правил. Его личное решение — не отключать, а искать любые пути для поддержки — стало тихим чудом, которое спасло от развала целые города и сохранило промышленное сердце Урала. Подробнее читайте в материале URA.RU.

Начало пути

К началу 1990-х годов Давид Гайдт был уже опытнейшим специалистом с уникальным для отрасли профессиональным багажом. Его путь начался в 1965 году с должности машиниста по ремонту электрооборудования на компрессорной станции. Сочетая работу с заочной учёбой, он окончил Уфимский нефтяной институт и прошёл все ступени карьерной лестницы: от начальника цеха и компрессорной станции в Казахской ССР до руководителя линейно-производственного управления в Свердловске.

Главный инженер-заместитель генерального директора

Карьера Гайдта с самого начала была связана с «Уралтрансгазом» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 1993 году, в сложный период экономических преобразований в стране, Давид Гайдт был назначен на должность главного инженера — заместителя генерального директора предприятия «Уралтрансгаз». Этот пост сделал его ответственным за всю техническую политику, надёжность и модернизацию гигантской газотранспортной системы Урала. Под его руководством начался активный процесс внедрения новых технологий и оборудования. Гайдт курировал работы по освоению и интеграции в производство как отечественной, так и современной зарубежной техники.

Продолжение после рекламы

Его ключевой миссией было поддержание бесперебойного газоснабжения промышленных районов Южного и Среднего Урала в условиях старения инфраструктуры и дефицита ресурсов. Успехи в этой области были отмечены Почётной грамотой Правительства Свердловской области в 1998 году.

Пятилетняя работа на посту главного инженера не только укрепила его авторитет как технического лидера, но и подготовила к управлению компанией в целом. В 1997 году, накануне своего назначения на высшую должность, он получил почётное отраслевое звание «Почётный работник газовой промышленности». Этот период стал временем стратегического созревания.

1 августа 1998 года логика карьерного роста и признание заслуг привели к закономерному итогу: Давид Гайдт был назначен Генеральным директором ООО «Уралтрансгаз» (позднее переименованного в «Газпром трансгаз Екатеринбург»).

Кризис на «Уралтрансгазе»

В конце XX века Урал, сердце советской оборонки, переживал глубокий кризис. Крупнейшие заводы, выпускающие танки, ракеты и оборудование, оказались на грани остановки из-за двух взаимосвязанных проблем.

Первой проблемой был всеобщий кризис неплатежей: деньги из федерального центра почти не поступали, а собственной выручки у предприятий не было. Задолженность за потреблённые газ и электроэнергию росла в геометрической прогрессии.

Вторая проблема — энергетическая зависимость: работа любой промплощадки зависела от бесперебойной подачи газа для тепло- и электроснабжения. Его отключение по приказу сверху или из-за долгов означало бы не просто остановку конвейера, а технологическую катастрофу с разморозкой систем, повреждением оборудования и потерей квалифицированных кадров.

В этих условиях главный инженер, а затем и генеральный директор «Уралтрансгаза» Давид Гайдт оказался в эпицентре принятия судьбоносных решений. От него зависело: отключить неплательщика по инструкции или найти способ сохранить для них жизненно важное тепло.

Механизмы спасения

Гайдт и его команда действовали по нескольким направлениям, выходя далеко за рамки стандартных обязанностей газотранспортного предприятия.

В условиях тотального отсутствия денег «Уралтрансгаз» шёл навстречу заводам, принимая в счёт оплаты за газ не деньги, а продукцию или услуги. Оборонные предприятия могли расплачиваться металлом, оборудованием, ремонтными работами. Иногда Гайдт лично принимал решение о предоставлении отсрочки платежа, давая заводу время «поймать» редкий государственный заказ или найти покупателя.

Продолжение после рекламы

Чтобы не допустить полной остановки и разморозки систем жизнеобеспечения гигантских заводских корпусов, часто поддерживался минимально необходимый уровень подачи энергоносителей. Это позволяло сохранять производство в «спящем режиме», готовым к запуску при поступлении заказа.

Гайдт понимал, что за каждым заводом стоят десятки тысяч рабочих, инженеров и их семей. Остановка градообразующего предприятия грозила взрывом социальной напряжённости в моногородах области. Его решения часто учитывали этот человеческий фактор.

Результат и наследие

Работа Гайдта заложила восстановление уральской промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Благодаря этой гибкой и ответственной политике удалось сохранить костяк оборонных предприятий в критический период 1990-х, когда по всей стране сотни заводов закрывались или перепрофилировались, не допустить технологического коллапса и массового исхода квалифицированных кадров, поддержать социальную стабильность в промышленных городах области. Также эта деятельность заложила основу для будущего возрождения уральской промышленности в 2000-е годы. Подход Гайдта — искать нестандартные, системные решения сложных проблем — проявился и позже, когда он внедрял инновационные технологии, например, по производству дешёвого малотоннажного СПГ для газификации удалённых районов.