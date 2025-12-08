Двое пермяков забили до смерти прохожего за отказ поделиться сигаретой

Убийцы пойманы и отправлены в колонию Фото: Илья Московец © URA.RU

Двух жителей Перми осудили за убийство, совершенное 15 лет назад. Молодые люди забили до смерти прохожего, который не угостил их сигаретой. Об этом сообщили в СУ СК по Пермскому краю.

«Преступление было совершено в марте 2010 года. Преступники ночью распивали алкоголь на улице. Мимо них прошел 20-летний пермяк, у которого один из убийц попросил сигарету. Услышав отказ, он разозлился и начал избивать прохожего. К нему присоединился его 17-летний приятель. Когда прохожий перестал подавать признаки жизни, преступники сбежали», — уточнили в следкоме.