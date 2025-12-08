Двое пермяков забили до смерти прохожего за отказ поделиться сигаретой
Убийцы пойманы и отправлены в колонию
Фото: Илья Московец © URA.RU
Двух жителей Перми осудили за убийство, совершенное 15 лет назад. Молодые люди забили до смерти прохожего, который не угостил их сигаретой. Об этом сообщили в СУ СК по Пермскому краю.
«Преступление было совершено в марте 2010 года. Преступники ночью распивали алкоголь на улице. Мимо них прошел 20-летний пермяк, у которого один из убийц попросил сигарету. Услышав отказ, он разозлился и начал избивать прохожего. К нему присоединился его 17-летний приятель. Когда прохожий перестал подавать признаки жизни, преступники сбежали», — уточнили в следкоме.
Было возбуждено уголовное дело, но расследование зашло в тупик. Спустя 15 лет следствие было возобновлено. В деле появились свидетели, которые все это время боялись указать на преступников, но все же дали свои показания. Оба пермяка были признаны виновными в убийстве и лишены свободы. Один получил девять лет колонии, второй выйдет на свободу только через 10 лет.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!