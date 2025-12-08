Помимо жилищного строительства и социальной инфраструктуры, здесь развивается медицинский и образовательный кластер Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми выдано первое разрешение на строительство жилого комплекса в рамках проекта комплексного развития территории в Камской долине. Мастер-план данного проекта был презентован на заседании краевого Градостроительного совета в феврале 2025 года. Застройкой участка площадью около 57 гектаров займется ООО СЗ «Железно Пермь 2» (девелоперская компания «Железно»).

«Проектом предусмотрено возведение многоквартирных домов переменной этажности, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также строительство школы на 1050 учеников и детского сада на 350 мест. Кроме того, планируется создание улично-дорожной сети и комплексное благоустройство территории», — сообщает Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в telegram-канале.

Отдельные земельные участки зарезервированы под еще один детский сад и второй корпус школы. По завершении строительства и ввода объектов в эксплуатацию они будут переданы в ведение местных органов власти.

Дополнительно застройщик построит на шоссе Космонавтов трассу нового картодрома, предназначенную для проведения всероссийских и региональных соревнований. В ведомстве также уточняют, что при развитии территории всей Камской долины используется комплексный подход, помимо жилищного строительства и социальной инфраструктуры, здесь развивается медицинский и образовательный кластер.