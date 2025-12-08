В Перми на «Трудовых резервах» начали заливать каток

Скро пермяки смогут кататься на коньках Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми на стадионе «Трудовые резервы» с наступлением морозов приступили к заливке катка. Работы предстоит еще много, поэтом об открытии катка руководство стадиона оповестит отдельно.

«Процесс пошел! Прогноз погоды пока благоприятный, планируем лить без остановки 24/7», — говорится на странице стадиона в соцсети «ВКонтакте».