В Перми на «Трудовых резервах» начали заливать каток

08 декабря 2025 в 13:25
Скро пермяки смогут кататься на коньках

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми на стадионе «Трудовые резервы» с наступлением морозов приступили к заливке катка. Работы предстоит еще много, поэтом об открытии катка руководство стадиона оповестит отдельно.

«Процесс пошел! Прогноз погоды пока благоприятный, планируем лить без остановки 24/7», — говорится на странице стадиона в соцсети «ВКонтакте».

В 2026 году, как рассказывало URA.RU, «Трудовые резервы» и территорию рядом ждет масштабная реконструкция. Но, как уверяли в Минимущества Пермского края и в компании NOVA&Proformica, каток зимой будет работать.

