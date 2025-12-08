В Перми на «Трудовых резервах» начали заливать каток
08 декабря 2025 в 13:25
Скро пермяки смогут кататься на коньках
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми на стадионе «Трудовые резервы» с наступлением морозов приступили к заливке катка. Работы предстоит еще много, поэтом об открытии катка руководство стадиона оповестит отдельно.
«Процесс пошел! Прогноз погоды пока благоприятный, планируем лить без остановки 24/7», — говорится на странице стадиона в соцсети «ВКонтакте».
В 2026 году, как рассказывало URA.RU, «Трудовые резервы» и территорию рядом ждет масштабная реконструкция. Но, как уверяли в Минимущества Пермского края и в компании NOVA&Proformica, каток зимой будет работать.
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал