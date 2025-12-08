Машинист «РЖД» Федотовских стал депутатом пермского заксобрания

Пермский крайизбирком принял решение о передаче плавающего мандата в заксобрании Прикамья участнику СВО Степану Федотовских. Об этом сообщается в telegram-канале комиссии. В 2021 году Федотовских баллотировался как машинист тепловоза «РЖД».

«Избирательная комиссия Пермского края приняла решение передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в депутаты, выдвинутого избирательным объединением „Пермское краевое отделение Коммунистической партии Российской федерации“ Федотовских Степану Александровичу», — говорится в сообщении. Федотовских возглавляет отделение КПРФ в Губахе. В 2022 году он принимал участие в СВО.

Мандат стал плавающим после смерти депутата Владимира Чулошникова. Его полномочия прекратили на ноябрьском заседании ЗС. По закону у КПРФ было 14 дней на предоставление кандидатуры в комиссию. Партия по согласованию с президиумом ЦК решила передать мандат Федотовских. В 2021 году он был втянут в скандал с незаконной агитацией.