Неделя без никотина: Пермский край присоединился к акции по отказу от курения. Фото
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
В России проводится Неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции. Пермский край также принимает участие в этой акции. По данным ВОЗ на 2025 год, только в России из за воздействия никотина ежедневно умирает порядка 1 тысячи человек. Около 90% случаев рака легких связаны с употреблением табака. Сейчас активно распространенное мнение о том, что электронные сигареты являются более безопасной альтернативой традиционным. Однако это не соответствует действительности.
«На сегодняшний день не существует устройств для потребления никотина, которые можно было бы считать безвредными для здоровья. И электронные, и обычные сигареты преследуют одну и ту же цель — доставить никотин в кровоток, чтобы он воздействовал на никотиновые рецепторы. Отличия заключаются лишь в механизме: классические сигареты образуют табачный дым с никотином, электронные — никотинсодержащий аэрозоль. В обоих случаях человек вдыхает вредные вещества, а уровень ущерба здоровью сопоставим», — уточняют в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Подростки часто проявляют интерес к вейпам из за широкого ассортимента ароматов. Устройства с ароматами клубники, мяты, шоколада и других вкусов нередко воспринимаются несовершеннолетними как нечто безобидное. Однако эксперты подчеркивают, что родителям важно развеять этот стереотип и разъяснить детям: любые формы курения могут повлечь за собой тяжелые последствия для организма.
Особенно опасно воздействие продуктов испарения на организм ребенка, который еще продолжает формироваться. Они могут вызывать необратимые изменения: нарушать работу эндокринной системы, в том числе угнетать функцию щитовидной железы, оказывать отрицательное влияние на сердечно сосудистую систему, снижать уровень тестостерона и оказывать канцерогенное действие.
При использовании вейпов действительно не образуются угарный газ и смолы, характерные для горения табака, однако вместо этого человек вдыхает широкий спектр других токсичных химических соединений. Кроме того, у подростков употребление вейпов может формировать психологическую готовность к дальнейшему потреблению психоактивных веществ, создавая привычку постоянно «добавлять» что то к обычной жизни.
Говоря о любителях сигарет, рак у потребителей диагностируется в 10 раз чаще, чем у некурящих. Для мужчин риск развития злокачественных новообразований выше в 23 раза, для женщин — в 13 раз. Постоянное заглатывание слюны, содержащей продукты распада никотина, повышает вероятность возникновения рака полости рта, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.
Серьезный урон курение наносит сердечно сосудистой системе. Уже после одной выкуренной сигареты повышается артериальное давление, возрастает риск тромбообразования и закупорки артерий. Одним из последствий курения являются заболевания сосудов нижних конечностей. В частности, может развиваться облитерирующий эндартериит, сопровождающийся сужением сосудов и ухудшением кровоснабжения тканей и клеток. Нередко это заболевание приводит к ампутации ног.
Значительные повреждения при курении получает и дыхательная система. Курение является ведущим фактором риска развития хронической обструктивной болезни легких (включая хронический бронхит и эмфизему), а также способствует возникновению пневмонии.
Отрицательное влияние табакокурения распространяется и на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин. Курящие беременные наносят вред не только своему организму, но и здоровью будущего ребенка. Постоянное воздействие табачного дыма приводит к хронической гипоксии, что вызывает задержку внутриутробного развития плода и повышает риск самопроизвольного выкидыша.
Если в ходе профилактического осмотра или диспансеризации терапевт выдал направление к психиатру наркологу по вопросу употребления табака, к этому следует отнестись с пониманием. Такая консультация направлена на сохранение вашего здоровья и является важной частью профилактики никотиновой зависимости, отмечают специалисты.
Акция продлится с 8 по 14 декабря
Фото: предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения Пермского края
